Corinthians: Fábio Santos diz que resultado foi ‘desastroso’ e faz contas para classificação: ‘Faltam quatro jogos’

O Corinthians viu a classificação se complicar na Copa Sul-Americana. Pela 2ª rodada, jogando em casa, o Timão perdeu por 2 a 0 para o Peñarol, segue sem vencer e enxerga a ida para a próxima fase cada vez mais distante.

Após o confronto, em entrevista à Conmebol TV, Fábio Santos lamentou a derrota e classificou o resultado como ‘desastroso’.

“Resultado desastroso, fugiu do que esperávamos, foi assim já no primeiro jogo. Confronto direto, deixamos a desejar, criamos, goleiro deles teve atuação especial. Eles foram mais efetivos. Triste, estamos chateados, estamos tentando fazer com que as coisas aconteçam. Seguir trabalhando, não tem muito o que fazer agora”, disse o lateral-esquerdo.

“Faltam quatro jogos, temos confronto direto no Uruguai. Dá para melhorar, tem muita margem para melhorar e é sobre isso que vamos trabalhar”, completou.

Fábio Santos na partida entre Corinthians e Peñarol pela Conmebol Sul-Americana Getty Images

O Peñarol marcou no início de cada etapa. Na primeira, Terans achou González, que bateu cruzado, sem chances para Cássio. Na segunda, O ex-Atlético-MG completou para as redes, sozinho, após cruzamento de Piquerez.

Antes de voltar a campo pela Sul-Americana, o Corinthians terá o clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista, no domingo, às 12h, na Neo Química Arena.