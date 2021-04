Corinthians finaliza semana de treinos com trabalho coletivo

Com a paralisação do Campeonato Paulista, o Corinthians teve os últimos dias livres para treinamentos. A agenda de atividades desta semana se encerrou neste sábado, com um trabalho coletivo.

O técnico Vanger Mancini comandou a atividade com bola e realizou diversas paralisações para corrigir o posicionamento dos jogadores.

O comandante do Timão também aproveitou o treino para testar diferentes escalações. Ao contrário do início da temporada, boa parte do elenco está à disposição. Anteriormente, haviam diversos desfalques por covid-19 e lesões.

Sem data confirmada para o próximo jogo, os atletas do Corinthians folgam no domingo e voltam a treinar na segunda-feira, no período da tarde.