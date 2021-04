Corinthians goleia o Inter e mantém liderança do Brasileirão feminino; São Paulo bate o Flamengo

Na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians derrotou o Internacional por 4 a 0, fora de casa, e se manteve com 100% de aproveitamento no torneio.

Ganhar fora de casa é sempre trilegal! Em Porto Alegre, o Timão venceu o Internacional por 4 a 0, gols de @Jhenii09, @gaabiportilho, @CacauFernande12, um contra do time gaúcho, e manteve-se na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. 📸 – Elton Silveira/GazetaPress pic.twitter.com/ESdWEUVeoM — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 29, 2021

Mesmo atuando longe de seus domínios, o Timão foi superior durante praticamente todo o embate. Depois de tanto martelar, o primeiro gol saiu aos 12 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Tamires, Jheniffer só teve o trabalho de tocar para o fundo da rede para abrir o placar.

Aos 20, Adriana bateu cruzado e Belinha, na tentativa de cortar, mandou contra a própria meta. Quatro minutos depois, Gabi Portilho deixou a sua marca e ampliou. No último lance, ainda deu tempo de Cacau fechar a conta.

Com o triunfo, o Corinthians segue na liderança do campeonato, agora com 12 pontos, quatro a mais que o vice-líder Palmeiras, que ainda joga na rodada. Já o Inter está em sétimo, com sete.

Também nesta quarta-feira, São Paulo bateu o Flamengo por 3 a 0, na Arena Barueri, em São Paulo. Duda, duas vezes, e Micaelly marcaram para as anfitriãs. Dessa forma, as paulistas subiram para a terceira colocação, com sete pontos, enquanto as cariocas estão em 14º, com apenas dois.

BR FEMININO: Fim de jogo! #SPFCxFLA (3-0) ⚽️⚽️ Duda ⚽️ Micaelly Próxima partida: Avaí Kindermann x São Paulo, sábado (01), às 15h, em Caçador (SC), pelo Brasileirão!#FutebolFemininoTricolor #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/RMdQ3PkQID — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 29, 2021

Confira outros resultados desta quinta-feira pelo Brasileirão feminino:

Bahia 0 x 1 Ferroviária

Real Brasília 1 x 0 Avaí Kindermann

Cruzeiro 1 x 2 São José