Corinthians libera e meia acerta ida para o Fluminense; Fiel se revolta na web com decisão da diretoria

O Corinthians tenta driblar os problemas extracampo, como as dívidas e brigas política. Com a pandemia, o Timão perdeu uma renda muito importante para os cofres do clube: receitas de público. Com os estádios vazios, as equipes de maior expressão acabam ficando sem o valor dos ingressos. Além disso, descontrole de gastos levaram o Coringão a um buraco fundo.









Como se não bastasse a crise financeira, dentro de campo as coisas também não estão dando muito certo. Depois de um desempenho ruim de Tiago Nunes e Dyego Coelho o Timão contratou Vagner Mancini. Com altos e baixos, o surgimento do ‘Mancinismo’ e escalações contestadas pelo torcedor, o treinador segue no Parque São Jorge.

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians



Apesar dos altos e baixos, o Corinthians é líder isolado do grupo A do Paulistão, com 14 pontos e aguarda o início da Copa Sul-Americana. Para essa competição, aliás, o Coringão não deve ter um dos seus meias. De acordo com o site ‘Saudações Tricolores’, Cazares está de saída do Timão e seu destino deve ser o Fluminense.

Nesta segunda-feira (12), representantes do Flu e empresários do atleta se reuniram para falar sobre valores e chegaram a um denominador comum, restando assim detalhes para o anúncio oficial. O Corinthians tem como um dos seus objetivos para a temporada diminuir a sua folha salarial – indicando a saida de outros atletas com salários considerados altos.

Vtfd mano como o Corinthians libera o Cazares pro Flu e ainda digo ele vai ganhar menos la, péssima gestão nos temos. — Hey, Wally Jr (@Wallyson_SCCP)

April 13, 2021





Nesta segunda-feira (12), Cazares já se despediu dos seus companheiros em Itaquera e as malas estão prontas para embacar para o Rio de Janeiro ainda nesta semana. A torcida corinthiana se dividiu nas redes sociais quanto ao adeus do equatoriano, visto com o único armador de ofício do time dirigido por Mancini.