Corinthians libera o meia Juan Cazares, alvo do Fluminense

O Corinthians oficializou na noite desta segunda-feira que o meia Juan Cazares foi liberado para assinar com outro clube. O atleta de 29 anos já se despediu dos seus companheiros e não atua mais pela equipe de Vagner Mancini.

“Após o treino desta segunda, diretoria e comissão técnica concordaram em atender o pedido de liberação do atleta Juan Cazares, já ciente de sua não renovação contratual, a fim de que ele possa definir seu futuro profissional”, escreveu o clube.

Cazares chegou ao Corinthians no final de setembro de 2020, por empréstimo do Atlético-MG. Com a camisa alvinegra, o equatoriano disputou 27 jogos e marcou dois gols.

A tendência agora é que o meio-campista acerte com o Fluminense, clube mais interessado em contar com o jogador na temporada de 2021.