Corinthians perde de virada por 2 a 1 para Ferroviária com gol ‘do meio da rua’ de Xandão

O Corinthians saiu na frente, mas levou a virada com um golaço e perdeu por 2 a 1 da Ferroviária, nesta terça-feira, na Fonte Luminosa, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

Camacho marcou para o Timão, enquanto Higor Meritão e Xandão fizeram os tentos da equipe do interior, em uma partida marcada por reclamações e polêmicas de arbitragem no 1º tempo.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Em campo, o Timão começou melhor, com Léo Natel, Otero e Luan criando ótimas chances até os 25 minutos do 1º tempo.

No entanto, depois disso a Ferrinha acordou e deu um susto enorme aos 33, quando Felipe Marques saiu cara-a-cara com Cássio e o arqueiro fez um milagre para evitar o gol.

Logo em seguida, o time de Araraquara chegou a marcar em chute de Everton, da entrada da área, mas o árbitro foi chamado ao VAR para revisão.

Após analisar o lance no monitor, o juiz interpretou que o zagueiro Xandão, que estava em posição de impedimento, atrapalhou a visão de Cássio, anulando o tento.

O fato revoltou os atletas da Ferroviária, que reclamaram muito, mas o placar seguiu mesmo no 0 a 0.

Pouco tempo depois, aos 42, foi o Corinthians quem abriu o placar, em lance que novamente teve polêmica.

Após ótima assistência de Luan, Camacho matou no peito e só colocou no cantinho de Saulo para fazer 1 a 0 para os alvinegros.

Novamente, os jogadores da equipe grená reclamaram muito, reclamando que, na origem do lance, o lateral-direito João Victor, do Corinthians, havia saído com a bola pela lateral.

O VAR até chegou o lance, mas, como nenhuma imagem de fato concluiu que a bola saiu inteira, o tento foi validado.





Na volta do intervalo, o técnico Pintado foi fazendo modificações na Ferroviária, e o time de Araraquara foi gostando cada vez mais do jogo.

Na pressão, a Ferrinha achou o empate aos 28, quando Xavier perdeu a bola para Rogério na área, Hygor cruzou para trás e Higor Meritão chegou batendo de chapa para estufar as redes.

Pouco depois, aos 33, Cássio fez mais uma grande defesa e evitou a virada dos mandantes, em batida do atacante Rogério, ex-São Paulo.

Mas quis o destino que o zagueiro Xandão, que havia “evitado” um gol dos grenás no 1º tempo, fosse o herói.

Já nos acréscimos, o zagueiro bateu falta de muito, mas muito longe. A bola fez uma curva incrível e morreu no fundo das redes de Cássio, que ficou imóvel.

O Corinthians ainda pressionou nos últimos lances em busca do empate, mas Saulo impediu. Dessa forma, o time de Vagner Mancini sofreu sua 1ª derrota no Paulista.

Luan durante jogo entre Corinthians e Ferroviária, pelo Paulistão Ag Corinthians

Ferroviária 2 x 1 Corinthians

GOLS: Ferroviária: Higor Meritão e Xandão Corinthians: Camacho

FERROVIÁRIA: Saulo; Diogo Mateus, Matheus Salustiano, Xandão e Arthur Henrique; Higor Meritão, Vinícius Zanocelo (Yuri) e Renato Cajá (Hygor); Everton (Fellipe Mateus), Felipe Marques (Anderson Rosa) e Bruno Mezenga (Rogério) Técnico: Pintado

CORINTHIANS: Cássio; João Victor, Jemerson, Raúl Gustavo e Lucas Piton; Xavier, Camacho (Roni), Otero (Adson) e Luan (Araos); Léo Natel (Gabriel Pereira) e Jô Técnico: Vagner Mancini

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

1º gol de Camacho em 4 jogos pelo Corinthians na temporada

O Corinthians teve 58% de posse de bola no 1º tempo

O Corinthians finalizou 10 vezes no 1º tempo, contra 6 da Ferroviária

2º gol de Higor Meritão em 5 jogos pela Ferroviária na temporada

1º gol de Xandão em 5 jogos pela Ferroviária na temporada

O Corinthians terminou o jogo com 60% de posse de bola

A Ferroviária terminou o jogo com 16 finalizações, contra 14 do Corinthians

Fim da série de 4 vitórias seguidas do Corinthians no Paulistão

1ª derrota do Corinthians no Paulistão

Classificação

GRUPO A

1. Corinthians: 14

2. Santo André: 6

3. Inter de Limeira: 3

4. Botafogo: 2

GRUPO B

1. São Paulo: 13

2. Ferroviária 10

3. Ponte Preta: 4

4. São Bento: 2

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Campeonato Paulista.

Sexta-feira, 16/04, 20h*, Corinthians x São Bento

Sábado, 17/04, Ferroviária x Ituano**

*horário de Brasília

**horário a definir