Corinthians perde para o Peñarol por 2 a 0 pela Copa Sul-Americana

Pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, Corinthians e Peñarol se enfrentaram nesta quinta-feira (29), na Neo Química Arena, às 19h15 (horário de Brasília). Você acompanhou o minuto a minuto do duelo aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Corinthians comemoram gol (Foto: Getty Images)



O Peñarol saiu na frente ainda na primeira etapa. Terans fez um passe na frente para Giovanni González, que bateu cruzado, acertando o canto esquerdo de Cássio. O meio-campista ex-Atlético-MG cabeceou para uma grande defesa do goleiro corintiano.

Na segunda etapa, o Corinthians até pressionou, mas foi pouco efetivo nas finalizações. O time uruguaio fez o segundo gol com David Terans, aproveitando passe de Piquerez. É a segunda vitória do Peñarol na Sul-Americana.

Corinthians x Peñarol: veja como foi o minuto a minuto em tempo real da partida da Copa Sul-Americana

