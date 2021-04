Corinthians permanece na liderança, seguido de perto pelo Atlético-MG no eGol Pro, torneio de games de PES 2021

Pela abertura da Semana 5 do eGol Pro, torneio de games do jogo PES 2021, o Corinthians venceu a sexta partida no campeonato de e-sports, ao bater o Flamengo pelo placar de 4 a 2. Invicto, mas com cinco empates, o Atlético-MG segue na cola do Timão, estando três pontos atrás.









O Corinthians começou a partida com tudo. Pressionando o Rubro-Negro, a equipe alvinegra abriu 2 a 0 com muita rapidez e conseguia anular todas as ações ofensivas do adversário. O Timão marcou o terceiro gol no início da segunda etapa. Na sequência, a equipe marcou o quarto, conquistando uma vitória tranquila, mesmo com dois gols sofridos.

O Atlético-MG, por sua vez, enfrentou o São Paulo, que fez um primeiro turno muito fraco e busca uma reabilitação na competição. A partida foi equilibrada até a reta final do segundo tempo, quando o Galo foi decisivo. A equipe mineira saiu na frente, sofreu o empate e obteve o gol da vitória no finalzinho.

Nas outras partidas, o Internacional venceu o Vasco por 2 a 1 e o Botafogo levou a melhor sobre o Santos pelo placar de 3 a 1. O Colorado saiu na frente e obteve uma vitória com certa facilidade diante do Cruz-Maltino. Já o Glorioso conquistou seu triunfo na segunda etapa, marcando dois gols no final do jogo.

A classificação do eGol Pro, depois dos jogos de hoje, tem o Corinthians na liderança com 20 pontos, e o Santos na lanterna, somando apenas seis. Amanhã, as equipes voltam a campo para encerrar a Semana 5.