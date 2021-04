Corinthians pode receber apenas R$ 5 milhões dos quase R$ 40 milhões possíveis com queda precoce na Sul-Americana

O Corinthians vai precisar vencer seus jogos e torcer por tropeços de Peñarol e River Plate-PAR para conseguir avançar às oitavas de final na Copa Sul-Americana.

O empate em Assunção, contra o River, e a derrota em casa para a equipe uruguaia deixaram o Timão com apenas um ponto ganho depois de duas rodadas em um torneio que dá vaga apenas aos líderes de cada grupo.

O eventual insucesso nessa fase da competição faria o Corinthians receber cerca de R$ 4,8 milhões antes de se despedir.

A Conmebol paga 300 mil dólares ao mandante de cada partida na fase de grupos. Portanto, o clube alvinegro tem garantido R$ 900 mil dólares, que na cotação dessa sexta-feira não chega a R$ 5 milhões.

A eliminação precoce faria o clube sair de uma disputa que poderia render até 6,9 milhões de dólares, equivalente a R$ 36,9 milhões.

