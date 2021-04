Corinthians possui baixo aproveitamento recente em competições continentais: confira

O Corinthians vem de uma sequência complicada em jogos de competições continentais, incluindo Copa Libertadores e Sul-Americana. Nos últimos oito jogos, o Timão conseguiu apenas uma vitória nesses torneios.

Somando a Sul-Americana de 2019 e a de início de 2021 junto com a segunda fase da Libertadores de 2020, os números preocupam. Foram quatro empates, três derrotas e apenas um triunfo. A vitória se deu no jogo de volta da Libertadores contra o Guaraní-PAR (2 a 1), que culminou na eliminação do Timão por conta do critério do gol fora de casa.

Os empates vieram contra Fluminense (duas vezes), Independiente Del Valle-EQU e River Plate-PAR. As derrotas foram sofridas contra Del Valle-EQU, Guaraní-PAR e Peñarol-URU, mais recentemente. Na Neo Química Arena soma-se duas derrotas, um empate e uma vitória.

🌎 Últimos 8J do Corinthians por competições continentais: 🟥 0 x 2 Penãrol (Sula21) 🟨 0 x 0 River Plate (Sula21) 🟩 2 x 1 Guarani (Lib20) 🟥 0 x 1 Guarani (Lib20) 🟨 2 x 2 Del Valle (Sula19) 🟥 0 x 2 Del Valle (Sula19) 🟨 1 x 1 Fluminense (Sula19) 🟨 0 x 0 Fluminense (Sula19) pic.twitter.com/Gy3ciGh0fr — Footstats I2A (@Footstats) April 30, 2021

O Timão perdeu nessa quinta-feira por 2 a 0 para o Peñarol na Neo Química Arena, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com esse resultado, a equipe do técnico Vagner Mancini passa a não depender apenas de si mesma para se classificar no grupo E.