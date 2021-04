Corinthians recorda último gol do ídolo Freddy Rincón pelo clube

Se recordar é viver, o torcedor do Corinthians pôde ter uma sensação positiva neste domingo. Através das redes sociais, o Timão relembrou o último gol pelo clube de um grande ídolo: Freddy Rincón.

O tento ocorreu há 17 anos. O meio-campista colombiano balançou as redes na vitória sobre o Paysandu, por 2 a 1, no Pacaembu, aos 47 minutos da etapa final.

Rincón encerrou sua passagem pelo Corinthians com 11 gols em 158 partidas. Ele foi peça fundamental na conquista de títulos históricos, como o Mundial de Clubes de 2000, o Brasileiro em 1998 e 1999, além do Paulistão de 1999.

Freddy Rincón marcava o último dos seus 11 gols pelo clube há 17 anos!

E com a cara do Timão: aos 47 do 2º tempo, 2 a 1 sobre o Paysandu! O goleiro até ficou pistola ali 😂

📹 Premiere#VaiCorinthians pic.twitter.com/BTt5ivKTom

— Corinthians (@Corinthians) April 25, 2021