Corinthians rememora título da Recopa para provocar Palmeiras após derrota

O Corinthians provocou o Palmeiras na manhã desta quinta-feira. O perfil do Timão no Twitter publicou uma foto do título da Recopa de 2013, conquistado sobre o São Paulo.

Na noite de quarta, o Verdão perdeu o título para o Defensa y Justicia, que venceu por 2 a 1 no tempo normal em Brasília e levou a melhor na disputa de pênaltis.

O Palmeiras tinha a vantagem por ter vencido na Argentina também por 2 a 1.

O título de 2013 do Corinthians foi em cima do São Paulo e veio com duas vitórias.

O Timão venceu o jogo de ida no Morumbi por 2 a 1 e venceu a volta no Pacaembu por 2 a 0. Na época, o Alvinegro era o atual campeão da Conmebol Libertadores e o São Paulo o vencedor da Copa Sul-Americana.