Corinthians será cabeça de chave no sorteio da Sul-Americana; veja a disposição dos potes

Na próxima sexta-feira, a Conmebol sorteia os grupos da Copa Sul-Americana e o Corinthians será cabeça de chave por conta do ranking da entidade. O time do Parque São Jorge conhecerá seus três adversários no torneio continental, que ainda receberá os eliminados na fase preliminar da Copa Libertadores.

Timão e Athletico-PR aparecem entre os oito melhores ranqueados da Conmebol e por isso serão cabeças de chave da competição. Nesta sexta-feira, 32 clubes serão divididos em oito grupos com quatro equipes cada, sendo seis representantes brasileiros (Atlético-GO, Bahia, Red Bull Bragantino e Ceará completam a lista). Times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo.

No pote 1, como dito acima, ficarão os oito melhores ranqueados da entidade sul-americana. Independiente e Lanús, ambos da Argentina, também já estão garantidos como cabeças de chave. O restante dos times será definido de acordo com os resultados da fase preliminar, que termina nesta quinta-feira.

Os outros potes também seguirão o ranking, exceto o pote 4, que receberá os eliminados na fase preliminar da Libertadores, independentemente de suas posições na lista da Conmebol. Dessa forma, Santos, San Lorenzo, Independente del Valle, Grêmio, Bolívar, Junior Barranquilla, Libertad e Atlético Nacional podem entrar na disputa e endurecer a briga na fase de grupos.

As equipes se enfrentarão em duelos de ida e volta dentro de suas chaves, sendo que apenas o primeiro de cada grupo se classifica para as oitavas de final, quando terão um embate contra os terceiros colocados de cada grupo da Copa Libertadores. O formato é novidade nesta temporada de 2021.