Corinthians tem líder com folga em estudo de jogador ‘mais fiel’ do Brasil; veja o ranking

O Observatório do Futebol CIES realizou um estudo dos atletas que mais entraram campo nos últimos dez anos para 540 times das 35 principais divisões do mundo. Sebastián Viera detém o número recorde com 395 jogos pelo Junior de Barranquilla, da Colômbia.

No Brasil, o líder de jogos disputados é Cassio, do Corinthians. Nos últimos anos, o goleiro esteve em campo por 281 vezes e acumulou 24.857 minutos com a camisa do Timão. O ranking leva em conta os duelos disputados a partir de 2011. O arqueiro chegou alvinegro em 2012, assumiu a titularidade sob o comando do então técnico Tite e segue até hoje como principal nome do Corinthians.

Na segunda colocação, aparece Lucas Fonseca, com 191 partidas disputadas e 16.454 minutos jogados pelo Bahia.

Em terceiro está Reinaldo, do São Paulo, que atuou em 167 jogos e chegou a marca de 13.757 minutos em campo com a camisa tricolor. O lateral chegou ao time do Morumbi em 2013, mas foi emprestado para a Ponte Preta e Chapecoense e retornou ao São Paulo em 2018. Desde então, assumiu a titularidade absoluta da lateral esquerda.

Veja abaixo o top-10 completo: