Corinthians tem mais uma chance de derrubar tabu na Vila Belmiro

O Corinthians vai enfrentar o Santos nesse domingo, a partir das 20 horas, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O Timão não vence no estádio do Peixe desde agosto de 2014. Na ocasião, Gil, de cabeça, após cobrança de escanteio, marcou o gol da vitória dos visitantes por 1 a 0.

De lá para cá, foram sete derrotas seguidas do alvinegro da capital no Urbano Caldeira, contra os donos da casa.

No retrospecto geral, o Corinthians tem números melhores. Em toda a história do clássico, foram 132 vitórias corintianas e 109 triunfos do Peixe, além de 98 empates.

No recorte para os embates contra o Santos no palco da partida desse domingo, o Corinthians acumula 35 vitórias, 23 empates e 52 derrotas.