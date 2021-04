Corinthians tem noite pouco inspirada, leva susto com bola no travessão e empata com o River Plate-PAR na estreia

O Corinthians estreou com empate na Copa Sul-Americana. Jogando no Defensores del Chaco, o Timão não saiu do 0 a 0 com o River Plate-PAR.

Com isso, as duas equipes somaram os primeiros pontos no grupo E. Os comandados por Vagner Mancini estão em 2º, enquanto os paraguaios estão em 3º. O líder é o Peñarol, que venceu o Sport Huancayo-PER por 5 a 1.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O Corinthians teve o controle das ações no primeiro tempo com mais de 75% de posse de bola. No entanto, os números não foram convertidos em chances claras.

A primeira defesa veio com Azcona. Aos 18 minutos, Léo Natel ficou com a sobra na beirada direita da área e finalizou no canto, mas o goleiro do River segurou.

A chance mais clara do River veio aos 37. Quiñónez recebeu na entrada da área e bateu de chapa, a bola passou perto do gol de Cássio. Quatro minutos depois, foi a vez de Léo Natel reaparecer. O brasileiro recebeu e bateu cruzado para defesa de Azcona.

Léo Natel, do Corinthians, disputando bola com Vera, do River Plate-PAR, pela Conmebol Sul-Americana Getty Images

O segundo tempo recomeçou e o Corinthians pecava no ataque. Léo Natel errava muito, enquanto Jô mal tinha encostado na bola. Fagner foi quem apareceu e levou perigo. Aos 12, o lateral arriscou e a bola pegou na rede pelo lado de fora.

A melhor chance do jogo foi do River. Aos 25 minutos, Sosa, que havia acabado de entrar, arriscou de fora da área e carimbou o travessão de Cássio.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Aos 32, após cruzamento de Gustavo Mosquito, Luan chegou batendo, a bola desviou e levou perigo à meta de Azcona.

Aos 47, quase o Corinthians abre o placar. Vitinho, que entrou no final da partida, arriscou de fora da área e obrigou Azcona a espalmar.

Enquanto o River Plate volta a campo na próxima segunda (26) para encarar o Sportivo Luqueño, pelo Campeonato Paraguaio, o Corinthians encara o Santos, no domingo (25), pelo Campeonato Paulista.

River Plate-PAR 0 x 0 Corinthians

GOLS: a partida não teve gols

RIVER PLATE-PAR: Azcona; Saldivar, Navarro, Giménez e Montiel; González, Vera (Sosa), Molinas e Quiñónez; Otazú (Godoy) e Pérez (Zeballos). Técnico: Celso Ayala

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Luan (Vitinho), Xavier (Cantillo) e Camacho, Léo Natel (Gabriel Pereira), Otero (Gustavo Mosquito) e Jô (Cauê). Técnico: Vagner Mancini

– Corinthians está há 3 jogos sem perder

– Corinthians não leva gol pela 2ª partida consecutiva

– Corinthians voltou a passar em branco após 10 partidas

– River Plate-PAR não vence e não marca há 3 partidas





Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Segunda-feira, 26/04, 19h15*, Sportivo Luqueño x River Plate, Campeonato Paraguaio

Domingo, 25/01, 20h*, Santos x Corinthians, Campeonato Paulista

*horário de Brasília