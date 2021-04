Corinthians toma sufoco do Guarani, vence com gol de garoto de 18 anos e segue invicto na temporada

O Corinthians soube suportar o sufoco do Guarani e venceu a equipe no retorno do Campeonato Paulista, neste domingo (11) por 1 a 0, graças a gol do jovem Cauê, cria da base do clube.

O resultado deixou o Timão em situação ainda mais confortável no grupo A, com 14 pontos na liderança isolada da chave. O Alvinegro, porém, tem dois jogos a mais que o Santo André, segundo colocado.

O Bugre, por sua vez, viu o Santos ultrapassá-lo no grupo D, ficando na terceira colocação, com cinco pontos, um a menos que o rival.

O time de Campinas, porém, teve uma pequena desvantagem por estar sem atuar por um período mais longo que o Corinthians, que atuou há duas semanas por partidas do estadual e da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro.

Dentro de campo, o Guarani surpreendeu por levar sufoco ao gigante paulista. A equipe de Allan Aal colocou uma bola na trave e obrigou o goleiro Cássio a fazer mais de uma defesa difícil na partida.

Mas, aos 27 minutos da segunda etapa, o jovem Cauê, de 18 anos, desencantou e marcou seu primeiro gol pelo time profissional do Corinthians, dando a vitória ao time comandado por Vágner Mancini.

Nesta semana, as duas equipes começam uma maratona de jogos. Na próxima terça (13), o Timão encara a Ferroviária, enquanto, no dia seguinte, o Guarani enfrentará o São Paulo.

Disputa de bola em partida entre Guarani e Corinthians em Campinas Agência Corinthians

Guarani 0 x 1 Corinthians

GOLS: Cauê (COR)

GUARANI: Gabriel; Éder Sciola, Romércio, Airton e Bidu; Rodrigo Andrade; Índio (Tony), Régis (Renanzinho) e Andrigo; Bruno Sávio e Júlio César. Técnico: Allan Aal

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Cantillo) e Vitinho (Camacho); Gustavo Mosquito (Léo Natel), Rodrigo Varanda (Otero) e Cauê (Jô). Técnico: Vágner Mancini