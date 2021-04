Corinthians treina em semana livre e foca na preparação física

O Corinthians aproveitou a semana sem jogos para focar nos treinamentos e, nesta quinta-feira, seguiu os trabalhos táticos, técnicos e, principalmente, físicos. O preparador físico Flávio de Oliveira falou sobre os desafios da temporada.

“A semana aberta é sempre bem-vinda. Um detalhe que não se fala é que, por conta da pandemia, alguns atletas que não pararam podem chegar a fazer de cem a cento e vinte jogos no ano. É muito complicado para o atleta”, analisou.

Ele também deu detalhes de como a equipe de preparação física elaborou o planejamento semanal para proteger e deixar os atletas do Corinthians prontos para a temporada.

“Temos que ter atenção com o ser humano. Nesta semana, estamos focando no trabalho de força e potência na academia, algumas avaliações. Aqui no campo estamos aproveitando o aspecto individual, pois eles são diferentes por posição e característica do jogador”, disse.

“Não sabemos quando vamos voltar. Infelizmente a pandemia está voltando e vamos respeitar. Ao mesmo tempo, estamos tentando tirar o máximo do atleta nesse tempo de trabalho que temos”, finalizou.