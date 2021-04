Corinthians vence Ituano em noite de Jô e se reabilita após dois tropeços

O Corinthians reencontrou o caminho das vitórias neste domingo (18). O time de Vágner Mancini venceu o Ituano por 2 a 0 no Campeonato Paulista, com gols de Otero e Jô.

O resultado deixa o Corinthians ainda mais confortável na liderança do grupo A, com 18 pontos. O time, que vinha de duas partidas sem vitórias, disputou quatro jogos a mais que o segundo colocado Santo André.

O Ituano, por sua vez, vive situação oposta. Com sete pontos conquistados e uma sequência de quatro partidas sem vencer, a equipe do interior é lanterna do grupo C.

Antes da partida, uma bela cena foi vista nos túneis que dão acesso ao campo. O técnico Vágner Mancini encontrou seu filho Matheus, que é zagueiro reserva do Ituano. Os dois deram forte abraço antes de rolar a bola.

Dentro do gramado, o Timão teve uma atuação sem muitos sustos. No final da primeira etapa, João Victor fez boa jogada pela direita, tocou para Léo Natel, que cruzou na cabeça de Otero. O meia cabeceou firme para abrir o placar.

No segundo tempo, novamente João Victor tabelou com Camacho na ponta direita, o meia fez cruzamento rasteiro para Jô, que só teve o trabalho de desviar a bola para o gol e ampliar o marcador.

Pouco depois, o atacante Gabriel Taliari caiu dentro da área e Edina Alves apitou pênalti. Depois de oito minutos de revisão no VAR, porém, a marcação foi anulada.

No meio de semana, o Corinthians volta suas atenções para a estreia na Copa Sul-Americana, no Defensores del Chaco, contra o River Plate do Paraguai. O Ituano, por sua vez, encara a Inter de Limeira, pelo Paulista.

Otero e Luan comemoram gol do Corinthians Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Corinthians 2 x 0 Ituano

GOLS: Otero e Jô (COR)

CORINTHIANS: Cássio; João Victor, Jemerson, Raul Gustavo e Lucas Piton; Xavier (Roni), Camacho (Ramiro), Otero (Araos) e Luan; Léo Natel (Gabriel Pereira) e Jô. Técnico: Vágner Mancini

ITUANO: Edson; Jeferson, Léo Santos, Suéliton e Breno Lopes; Tárik (André Castro), Fillipe Soutto (Fernando Medeiros) e Gabriel Taliari; Bruno Lopes (Victor Rangel), Branquinho (Kadu Barone) e Iago (Fernandinho). Técnico: Vinicius Bergantin