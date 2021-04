Corinthians vence o clássico contra o Santos por 2 a 0; veja os gols da partida

Em partida da oitava rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians obteve uma grande vitória em clássico diante do Santos. Com um time mais experiente, o Timão foi superior do início ao fim, dominando a posse de bola e tendo uma vantagem grande no número de finalizações.

O Corinthians vence o Clássico Alvinegro contra o Santos!

Dentro da Vila Belmiro, o Timão fez 2×0, sendo o primeiro gol esse aqui de Raul Gustavo.#SANxCOR pic.twitter.com/vtFhtGj1X3 — Planeta Bola (de ��) (@planetabolabr)

April 26, 2021





Aos sete minutos da primeira etapa, Gustavo Mosquito recebeu passe na pequena área e foi bloqueado por Luiz Felipe. Depois, a equipe manteve a pressão e criou boas chances. Aos 30, uma finalização de Raul triscou o travessão do goleiro Vladimir. Na sequência, o arqueiro defendeu com os pés outro chute de Gustavo Mosquito.

O gol da abertura do placar sairia aos 37 minutos. Jemerson finalizou de dentro da área. Vladimir deu rebote e, na sequência, Raul mandou a bola para as redes. Minutos depois, Wellington Tim foi expulso e tornou o caminho corintiano ainda mais fácil. De falta, Lucas Piton marcou o segundo aos 43.

Na segunda etapa, o Corinthians criou uma chance clara logo aos seis minutos. Porém, um excesso de preciosismo impediu Gabriel Pereira de marcar o terceiro. Aos 13, o Santos levou perigo com Kevin, finalizando com perigo à meta de Cássio. O Timão foi trocando passes e administrando a vantagem no placar.

Na reta final do jogo, o técnico Vágner Mancini aproveitou para colocar os garotos para jogar. A vitória faz com que o Corinthians chegue aos 21 pontos, 15 à frente da Inter de Limeira, mesmo com alguns jogos a mais. O Santos, por sua vez, fica em segundo lugar, mais distante da liderança em função da vitória do Mirassol sobre o Palmeiras.