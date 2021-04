Corinthians vence Santos e está firme na liderança do eGol Pro, torneio de games do jogo PES 2021

Na última terça-feira (13), foi realizada a abertura do segundo turno do eGol Pro, torneio de games que reúne os principais clubes do futebol brasileiro, com jogadores de PES 2021. O Corinthians, que assumiu a ponta na última segunda-feira (12), venceu mais uma partida e disparou na liderança.









A vítima da vez foi o Santos, que, dentro de casa, foi derrotado por 3 a 1. Na primeira etapa, Jô marcou dois gols e colocou o Timão em vantagem no placar. No segundo tempo, a equipe corintiana ampliou para 3 a 0, enquanto o Peixe acabou fazendo o gol de honra, mas nada que ameaçasse o triunfo do rival.

Nas outras partidas, destaque para uma boa vitória por 3 a 1 do Atlético-MG sobre o Botafogo, com um gol que, segundo a equipe de comunicação do Galo, valeria o Prêmio Puskás se acontecesse na vida real. Eduardo Sasha tocou por cobertura e encobriu o goleiro do Glorioso.

O São Paulo, da estrela “GuiFera”, arrancou um empate do vice-líder Vasco. A partida terminou 1 a 1 e teve chances para ambos os lados. Na segunda etapa, o Tricolor teve uma oportunidade clara de gol, mas acabou desperdiçando-a. A equipe saiu atrás, mas conseguiu o empate em uma enfiada de Vitor Bueno para Luciano.

Por fim, Internacional e Flamengo fizeram um jogo equilibrado, empatando também pelo placar de 1 a 1. Os gols saíram na segunda etapa. Guerrero fez um golaço para o Colorado, mas o Rubro-Negro igualaria o marcador um minuto depois: Gabigol é o nome da fera.