Corinthians x Ituano: data, hora e canal para assistir à partida do Campeonato Paulista | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Ituano se enfrentam neste domingo (18), na Neo Química Arena, às 22h (horário de Brasília). O time de Itu volta a campo depois de quatro dias, enquanto o Timão jogou nesta sexta-feira (16), diante do São Bento. A partida será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Jogadores do Corinthians comemoram gol (Foto: Getty Images)



Com apenas uma derrota na competição, obtida na última terça-feira diante da Ferroviária, o Corinthians ocupa a liderança do Grupo A, com 15 pontos, nove a mais em relação ao segundo colocado Santo André. Já o Rubro-Negro é o lanterna da chave C, com sete pontos.

Em relação à última partida, o técnico Vágner Mancini deve promover o retorno daqueles considerados titulares. Luan, que teve uma boa atuação diante da Ferroviária, é um deles. Ele deve formar um quarteto ofensivo com Otero, Léo Natel e Jô. João Victor é o mais cotado para iniciar na lateral-direita, enquanto a provável zaga é Jemerson e Raul Gustavo.

Jogadores do Ituano comemoram gol (Foto: Diogo Reis/AGIF)



Do lado do Ituano, o atacante Iago, artilheiro do time no Paulistão, veio do banco de reservas e marcou o gol da equipe na derrota para o Botafogo-SP. É provável que o setor ofensivo seja formado por Fernandinho, Branquinhos, Bruno Lopes e Gabriel Taliari.

Corinthians x Ituano: como e onde assistir ao vivo à partida do Campeonato Paulista

Corinthians e Ituano se enfrentam neste domingo (18), às 22h (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Você poderá acompanhar a partida pelo serviço de pay-per-view Premiere.