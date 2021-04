Corinthians x Peñarol: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Copa Sul-Americana | Futebol AO VIVO

Pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, Corinthians e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira (29), na Neo Química Arena, às 19h15 (horário de Brasília). Enquanto o Timão estreou com um empate, a equipe uruguaia começou a competição vencendo. Você poderá acompanhar o minuto a minuto do duelo aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Corinthians comemoram gol (Foto: Getty Images)



O técnico Vágner Mancini deve escalar o time habitualmente conhecido como o titular do Timão, apostando no quarteto ofensivo formado por Luan, Otero, Gustavo Mosquito e Jô. Na dupla de volantes, brigam por posição Cantillo, Gabriel e Roni.

Do lado do Peñarol, o jogador mais conhecido é o meio-campista David Terans, que esteve entre 2018 e 2020 vestindo a camisa do Atlético-MG. Ele deve comandar a criação da equipe, ficando atrás de um trio de ataque.

Corinthians x Peñarol: acompanhe o minuto a minuto em tempo real da partida da Copa Sul-Americana

