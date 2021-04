[Corinthians x Peñarol]: data, hora e canal para ver essa partida pela Sul-Americana | Futebol AO VIVO

Corinthians e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h15 (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo vale pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. No Brasil, a transmissão do duelo será feita pela Connembol TV.

Quem mora nos Estados Unidos também poderá acompanhar todas as emoções da partida AO VIVO, pela Fanatiz, que transmitirá Corinthians x Peñarol.

O Corinthians vem de vitória sobre o Santos no Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)



O Timão ainda não pontuou na fase de grupos da Sul-Americana. Na primeira rodada, empatou em 0 a 0 com o River Plate do Paraguai em Assunção. Já o Peñarol venceu o primeiro jogo, em casa, diante do Sport Huancayo, por 5 a 1.

A arbitragem da partida ficará por conta de Wilmar Roldan, da Colômbia, e seus assistentes Miguel Roldan e Wilmar Navarro, também colombianos. O chileno Carlos Astroza será o árbitro de vídeo (VAR).

O Peñarol não jogou no fim de semana (Foto: Getty Images)



