Corinthians x Peñarol-URU: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Nesta quinta-feira, às 19h15, Corinthians e Peñarol-URU se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena, em São Paulo. Enquanto o Timão vem de empate na estreia e deve contar com o retorno dos titulares poupados, já os uruguaios vêm de goleada. Duelo é considerado como decisivo no Grupo da competição continental.

Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

Veja os jogadores que mais atuaram pelo Corinthians no elenco atual

O Timão recebe o Peñarol com seu time titular completo. No último domingo, contra o Santos, Vagner Mancini poupou oito jogadores, que nem foram para a Vila Belmiro. Todos esses estão de volta e devem iniciar a partida. Em relação ao empate na estreia, a mudança principal será no meio, com a saída de Xavier, que nem foi relacionado, e a entrada de Gabriel, que retoma seu espaço.

Já o Peñarol está empolgado com a goleada por 5 a 1 sobre o Sport Huancayo, do Peru, na primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Um dos destaques do time uruguaio é o veterano meio-campista Walter Gargano, com longa passagem pelo futebol italiano e pela seleção nacional de seu país. Sem contar David Terans, que está emprestado pelo Atlético-MG. Ambos titulares.

Veja todas as informações da partida:

CORINTHIANS X PEÑAROL-URU

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 29/4/2021, às 19h15

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)

VAR: Carlos Astroza (CHI)

Onde acompanhar: Conmebol TV e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS



Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel e Camacho; Léo Natel (Gustavo Mosquito), Luan e Otero; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Mateus Vital (recuperação de artroscopia); Guilherme Biro (lesão na coxa); Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (cirurgia no joelho).

PEÑAROL-URU

Kevin Dawson; Giovanni Gonzalez, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher e Joaquín Piquerez; Agustin Canobbio, Jesús Trindade, Walter Gargano e Facundo Torres; David Terans e Agustín Álvarez Martínez. Técnico: Mauricio Larriera.

Desfalques: –