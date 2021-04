O Corinthians visita o River Plate, do Paraguai, nesta quinta-feira (22) para o duelo de abertura do Grupo E da Copa Sul-Americana. A disputa será no Estádio Defensores del Chaco, às 21h30 (horário de Brasília).

Acompanhe River Plate-PAR x Corinthians AO VIVO e em TEMPO REAL pela Sul-Americana: