[Corinthians x São Bento]: data, hora e canal para assistir AO VIVO na TV | como e onde assistir essa partida do Paulistão 2021 | Futebol AO VIVO

Corinthians x São Bento se enfrentarão na noite desta sexta-feira (16), a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pelo Paulistão. Em território nacional, o jogo terá transmissão AO VIVO apenas na televisão fechada, pelo SporTV e pelo Premiere (pay-per-view).

O Alvinegro do Parque São Jorge, que chega de uma derrota fora de casa para a Ferroviária, por 2 a 1, de virada, lidera o grupo A do torneio estadual, com 14 pontos, oito a mais que o vice-líder Santo André.

Jogadores do Corinthians comemoram gol. Foto: AGIF



A equipe visitante, por outro lado, é lanterna da chave B, com três pontos somados em seis confrontos. O São Bento ainda busca a primeira vitória na competição, após acumular três empates.

Comemoração de gol do São Bento. Foto: AGIF



