[Corinthians x São Bento]: onde assistir AO VIVO e ON LINE esse jogo do Paulistão 2021 | Futebol AO VIVO

Corinthians x São Bento se encaram na noite desta sexta-feira (16), a partir das 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, na capital paulista, em confronto pelo Paulistão 2021. A transmissão AO VIVO da partida é pelos seguintes canais: SporTV e Premiere, ambos na televisão fechada.

Líder do grupo A, o Timão soma 14 pontos em sete jogos. O Alvinegro do Parque São Jorge acumula quatro vitórias, dois e empates e apenas uma derrota, justamente no duelo passado, contra a Ferroviária.

Jogadores do Corinthians comemoram gol. Foto: AGIF



O time visitante, por sua vez, ocupa a última colocação pelo grupo B, com três pontos, e ainda não triunfou nesta edição do Estadual. O clube do interior chega de um empate sem gols, fora de casa, contra o Santo André.

São Bento em partida contra o Guarani. Foto: AGIF



Corinthians x São Bento: saiba como assistir AO VIVO esse jogo do Paulistão 2021

