Corinthians x São Bento: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Nesta sexta-feira, às 20h, Corinthians e São Bento se enfrentam pela 7ª rodada da fase de grupos do Paulistão-2021, na Neo Química Arena, em São Paulo. Ambos os times enfrentam uma maratona de jogos pelo estadual. Enquanto o Timão vem de derrota e deve ter a volta dos titulares, já o Bentão vem de empate e deve ter mudanças no setor ofensivo em relação aos últimos duelos.

Após perder para a Ferroviária com um time misto, o Corinthians volta para a sua Arena depois de mais de 40 dias longe dela. E para esse reencontro, o técnico Vagner Mancini deve apostar novamente na equipe titular com o retorno de jogadores importantes como Fagner, Gil, Fábio Santos, Gabriel e Gustavo Mosquito. Luan pode ser mantido no 11 inicial do Alvinegro.

Enquanto isso, o São Bento empatou na última rodada com o Santo André, mas ainda não venceu no Paulistão. Por conta disso, o técnico Edson Vieira deve promover mudanças no ataque da equipe de Sorocaba. Ruan e Ytalo podem ganhar uma oportunidade, já Diego Tavares, artilheiro do Bentão na competição com dois gols marcados, permanece titular absoluto no setor.

Veja todas as informações da partida:

CORINTHIANS X SÃO BENTO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 16/4/2021, às 20h

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto

Assistentes: Alex Alexandrino e Robson Ferreira Oliveira

VAR: Thiago Luis Scarascati

Onde acompanhar: SporTV, Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner; Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo (Ramiro) e Luan (Otero); Gustavo Silva, Rodrigo Varanda e Cauê. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Mateus Vital (recuperação de artroscopia) e Guilherme Biro (lesão na coxa), Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (cirurgia no joelho).

Pendurados: Cauê e Otero

SÃO BENTO

Luiz Daniel; Gabriel, Dirceu, Bruno Leonardo e Pablo; Fábio Bahia, Serginho e Daniel Costa; Diego Tavares, Ruan (Leilson) e Ytalo (Geovane Itinga). Técnico: Edson Vieira.

Desfalques: –

Pendurados: –