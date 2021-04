Coritiba e Azuriz empatam pelo Campeonato Paranaense

Sem criatividade no ataque e desatento na defesa, o Coritiba só empatou com o Azuriz nesta quarta-feira. A partida no Couto Pereira teve o primeiro gol dos visitantes, mas o empate merecido pela equipe do técnico Gustavo Morínigo.

Com o resultado, o Coritiba vai a dez pontos e está em terceiro no Campeonato Paranaense. O Azuriz vai a nova pontos e ocupa a quinta colocação.

O primeiro tempo da partida teve poucas emoções, com o Coritiba atacando pouco e o Azuriz se contentando em defender. Com a passividade dos donos da casa, os visitantes começaram a se sentir mais à vontade e conseguiram ameaçar e até chegar ao gol. Aos 46 minutos, Willian Farias desviou uma bola com o braço e deu um pênalti ao Azuriz, convertido por Lucas Vieira.

O susto antes do intervalo acordou os donos da casa, que voltaram com fome de bola e partiram para o ataque. Produzindo bons lances no ataque do Coritiba, Léo Gamalho recebeu bom passe de Rafinha para empatar a partida, aos 30 minutos.

O Coritiba encara o clássico contra o Paraná já neste sábado no Couto Pereira, às 16 horas. Pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense, o Azuriz visita o Toledo neste domingo, no Estádio Municipal 14 de Dezembro. O jogo também acontece às 16 horas (de Brasília).

Confira outros resultados desta quarta-feira no Campeonato Paranaense:

Paraná 2 x 2 Maringá

Londrina 0 x 0 Toledo