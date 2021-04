Coritiba renova com Rafinha, mas duração do contrato é diferencial: “Até abril de 2022”, informa Nadja Mauad

Coritiba e Rafinha chegaram a um acordo para renovar o contrato do meia. Nesta terça-feira (20), o jogador de 37 anos se reuniu com o presidente Renato Follador no Couto Pereira e as tratativas estão 99% encaminhadas. O que falta então? A assinatura do novo acordo, já que o jogador irá se concentrar para a partida contra o Azuriz nesta quarta (21) pelo Paranaense.

Com o acordo assinado, Rafinha aceitou uma redução em seu salário, dentro do teto salarial do Coxa para a Série B – ele vai ganhar em torno de R$ 120 mil mensais, seguindo como um dos mais altos vencimentos do elenco de Gustavo Morínigo.

No perfil oficial do Twitter, o Coritiba encontrou uma bela maneira de anunciar a renovação de Rafinha – uma foto do camisa 7 ao lado dos filhos no gramado do Couto. A colega Nadja Mauad, do GloboEsporte.com, informa que o novo contrato não vai expirar em dezembro, mas em 30 de abril de 2022.

Rafinha e seus homens de confiança têm frequentado o Couto Pereira nos últimos dias. O estagiário tá ansioso pro desfecho das conversas! pic.twitter.com/spXkRQ9K0m — Coritiba (@Coritiba)

O veterano de 37 anos tinha contrato até o término do Campeonato Paranaense, em maio. Em 2021, Rafinha participou de três (um gol e duas assistências) dos 12 gols marcados pelo Coritiba.









Na goleada por 5 a 1 frente ao Toledo, no último fim de semana, o meia barbarizou em apenas 30 minutos em campo, com direito a golaço e assistência de letra para Matheus Sales.