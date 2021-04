Quantas mulheres que fogem do padrão de magreza você se lembra de ter visto na TV nos últimos anos? Infelizmente, ainda não são muitas profissionais que conseguem quebrar a barreira estética na hora de trabalhar em frente às câmeras. Por isso, Tati Machado se orgulha de poder aumentar essa representatividade na tela da Globo atualmente. “Esse é o meu movimento corpo livre”, valoriza ela em entrevista ao ..

“Vou confessar que no começo, quando recebia mensagens das pessoas falando que se sentiam representadas, eu não tinha a real noção do tamanho que isso tinha e de como eu poderia mudar o interior de muita gente. Eu entendia, mas não compreendia o meu papel com isso tudo”, conta a repórter dos programas de Entretenimento da emissora.

“Não vemos muitas pessoas com meu biotipo na TV e, quando vemos, muitas vezes são para falar de pautas sobre aceitação, saúde, gordofobia. Temas importantes, claro, mas não queremos ser só isso”, ressalta a colega de Fernanda Gentil no Se Joga.

“Hoje uso meu espaço na TV para comprovar que esse não é o único tema de que sabemos falar. Eu estou onde mereço estar”, dispara a jornalista de 29 anos.

Em 31 de março, Tati comentou sobre a representatividade que exerce durante uma conversa com Fátima Bernardes. Na ocasião, o matinal mostrou a blogueira Camilla de Lucas no BBB21 dizendo que ficou feliz de ser convidada pelo Encontro para falar sobre o trabalho dela na internet, e não sobre racismo –tema que costumam abordar com mais frequência com ela.

“Eu sinto assim, isso bate no meu coração de uma forma muito especial porque eu estou aqui também representando muitas pessoas que têm o biotipo que eu tenho. E eu não estou trazendo pautas, a gente não está falando aqui sobre ser gorda ou qualquer coisa assim”, explicou a profissional. “E eu acho que o meu movimento é justamente estar aqui mostrando que você, que é parecido comigo, também pode ter uma oportunidade como essa.”

Tati Machado virou um curinga no Entretenimento da Globo. Ela comenta sobre Big Brother Brasil, novelas e celebridades no Se Joga, no É de Casa e no Encontro.

Mas não é só na telinha que a jornalista mostra autoconfiança e vira exemplo de aceitação com o próprio corpo. Nas redes sociais, a repórter também faz questão de postar seus looks diversos e muito coloridos. Nada do pretinho básico que sempre empurraram para as mulheres fora do padrão.

Tati aparece usando croppeds, vestidos, macacões e biquínis. Em um registro recente, ela até mandou um “recado” para quem gosta de alfinetar a aparência dos outros. “Hoje eu tô só o mantra: ‘Nunca comente sobre o corpo de ninguém'”, escreveu, utilizando uma parte do discurso de Tiago Leifert ao falar sobre racismo com Rodolffo no BBB21.

Os seguidores da jornalista a encheram de elogios nos comentários. “Você é inspiração”, apontou Ariana Borges. “Seu corpo é lindo e, principalmente, seu”, afirmou Lidia Tavares Pratti. “Amei o mantra, amei o look. Maravilhosa”, disse Paula Carvalho. Confira: