corporação aguarda novo certame para repor Delegacias da Mulher

Entidades de defesa dos direitos da mulher cobram o atendimento por 24h das delegacias da mulher em Alagoas, mas sindicato aponta a falta de efetivo e a necessidade de reestrutura das delegacias especialidades. Solução pode ocorrer com um novo concurso PC AL para 500 vagas, que já está com banca definida e deve ser realizado este ano.

Pleito antigo de diversas entidades, um projeto de lei que está em trâmite na Câmara dos Deputados prevê a abertura destas especializadas durante 24 horas. No entanto, segundo o presidente do Sindpol Ricardo Nazário, a atual estrutura da PC AL não consegue atender a demanda dos crimes contra a mulher.

“Não tem policiais civis suficientes e há uma necessidade de se abrir concurso público com urgência. Nas duas delegacias de Maceió, por exemplo, juntado todo efetivo, são 15 policiais pra atender uma população de 1 milhão de habitantes”, declarou.

Em defesa ao funcionamento das delegacias por 24 horas, o presidente do Sindicatos dos Delegados da Polícia de Alagoas (Sindepol) afirmou que, apesar da “novidade louvável”, não há pessoal para realizar o atendimento por 24 horas.

“A novidade louvável foi a criação de um plantão 24h com atendimento das ocorrências, mas não passa de utopia. Não há delegadas para isso, tampouco servidores. Assim como não há previsão de concurso para preencher essa lacuna”, destacou.

De acordo com a Polícia Civil de Alagoas, há três delegacias da Mulher em funcionamento, duas em Maceió e uma em Arapiraca, no Agreste.

Para resolver a falta de efetivo nestas delegacias, a Polícia Civil de Alagoas informou que aguarda a realização do concurso público e o ingresso de novas delegadas. Segundo corporação, há um projeto para criação de uma unidade para melhorar a assistência à mulher e que deverá funcionar sem interrupção.

“Nas Delegacias da Mulher, o atendimento é realizado por policiais civis que registram a ocorrência, realizam a oitiva da vítima e fazem os encaminhamentos necessários, como ao IML por exemplo, em dias úteis de 08 às 18h. Cumprem mandados de prisão, busca e apreensão, entre outros. No Hospital da Mulher, há policiais civis que se revezam em plantões de 24 horas, onde as mulheres encaminhadas para esta unidade hospitalar já podem registrar seu B.O. sem precisar se deslocar para a Central de Flagrantes”, detalhou a Polícia Civil de Alagoas em nota.

A Polícia Civil de Alagoas se prepara para realizar um novo concurso PC AL destinado ao preenchimento de 500 vagas nos cargos de agente e escrivão ainda em 2021. A banca organizadora já está escolhida e se trata da empresa Cebraspe.

As oportunidades serão divididas entre os cargos de agente e escrivão, que exigem nível superior em qualquer área de formação.

Os dois cargos terão o salário inicial, pós-formado, de R$ 3.800,00. Durante o curso de formação, candidatos recebem uma bolsa de R$ 1.453,14. A divisão de vagas será a seguinte:

Agente: 368

Escrivão: 132

Resumo

Quanto ganha um PC AL

Atualmente, os aprovados no concurso contam com remunerações que variam de R$ 3.351,71 até R$ 9.533,41, já contando com o reajuste salarial salarial de 2,95% autorizado pelo estado. Veja:

Concurso PC AL salários

No entanto, em janeiro de 2021 a Assembleia Legislativa de Alagoas autorizou o reajuste salarial em 54% para os policiais civis. O aumento será pago de forma parcelada a partir de janeiro de 2022.

Os escrivães e inspetores no início de carreira, por exemplo, passarão a ganhar em maio de 2022 com R$ 5.190,00. O profissional, no último nível, que recebe, atualmente, R$ 6.820,61 passará a receber R$ 10.505,73.

No caso dos delegados de Polícia Civil, foi aprovada outra proposta, concedendo reajuste de 24% no salário, além de estabelecer novas regras para a promoção de carreira dos profissionais.

Com as mudanças, o delegado de Polícia Civil de 1ª classe, por exemplo, passará a receber em maio de 2022 R$ 17.086,62 e o da categoria Especial uma remuneração de R$ 26.670,44.

IMPORTANTE: juntamente com o reajuste salarial, a Assembleia Legislativa do estado também autorizou a retomada do teste físico para escrivães e a contagem de pontos para quem já é policial, no caso dos concursos para delegado de polícia.

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.