Correios autoriza retirada de Mini Envios em lockers inteligentes

Os usuários dos Correios agora possuem mais uma opção para retirada de encomendas da categoria Mini Envios. A companhia agora permite receber os pacotes de pequeno porte em lockers inteligentes, que atualmente estão disponíveis no Rio de Janeiro e Distrito Federal, mas futuramente chegarão em mais locais do Brasil.

Anunciados em outubro do ano passado, os armários de autoatendimento já podiam ser utilizados para receber encomendas Sedex e PAC sem custos adicionais para o usuário. O formato de Mini Envios é utilizado para entregas rápidas de pacotes pequenos.

Fonte: Correios

Os lockers inteligentes dos Correios permitem que o usuário receba encomendas em um endereço alternativo e sem a necessidade de ter alguém para receber o pacote. A tecnologia pode ser útil para quem mora sozinho e possui uma rotina movimentada, por exemplo.

Como usar os Lockers dos Correios

Os armários inteligentes podem ser utilizados gratuitamente por usuários dos serviços da estatal brasileira. Para usufruir da novidade, o cliente precisa criar um idCorreios no site da empresa, informar o CEP do locker, que pode ser visto aqui, na hora de fechar a compra.

O usuário também precisa informar um CPF ou CNPJ na aba de “complemento” do endereço de entrega. Quando o pacote chegar no locker inteligente, o cliente será notificado com um SMS, enviado para o celular utilizado na criação do idCorreios.

Enquanto a solução garante comodidade e não possui custos adicionais, o número de lockers inteligentes disponíveis para uso ainda é limitado. A empresa conta com menos de 20 armários instalados atualmente. Confira as localizações e horário de funcionamento de cada um neste site.

Até o fim do primeiro semestre de 2021, a estatal planeja instalar mais 10 armários inteligentes no Distrito Federal, além de trazer mais 100 lockers para o Rio de Janeiro e colocar 110 equipamentos para funcionar em São Paulo. A empresa também lançou um edital de credenciamento para que mais locais recebam a tecnologia.