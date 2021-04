Corretoras Forex: Tudo o que você precisa de saber para começar

Vamos imaginar que você vai de férias para os Estados Unidos. Entre as várias coisas que você tem de tratar (passagem, alojamento, bagagem, etc.), há sempre a questão do dinheiro e, certamente, você vai precisar trocar seus reais por dólares, o dinheiro americano, se quiser comprar algo lá, certo?

É esta troca, ou seja, ao câmbio, que designamos de Forex, sendo a abreviatura de Foreign Exchange, em inglês.

Para operar no Forex é muito importante saber como tudo funciona, conhecendo bem as regras do jogo e também estar de olho na atualidade política e social – sites como o topbrokers.com/br podem ajudar você com isso mesmo. Mas há também outras coisas a considerar. Ora veja!

Como funciona o mercado Forex?

No Forex, as divisas são negociadas em pares. Portanto, é através da movimentação dos pares das divisas que se mede o valor de uma moeda face à outra. Sendo que as três divisas mais populares são:

USD – Dólar americano

EUR – Euro

JPY – Yen japonês

Agora veja, por exemplo, o par EUR-USD – um dos mais populares. Este par mede o valor do euro face ao dólar americano. Logo, quando o valor do par aumenta, é porque o valor do euro aumentou face ao dólar americano. Em contrapartida, quando o valor do par baixa, é sinal de que o dólar aumentou (ou o euro diminuiu).

No Forex, é através destas oscilações que se torna possível obter lucro – e por vezes com valores bem altos! Aliás, a alta liquidez do Forex é um dos seus principais apelativos!

Fatores a ter em conta – ou conceitos Forex

No Forex, você vai ouvir falar muito do Pip, que se refere à unidade básica no preço em pares de divisas.

Outro conceito importante é o de Spread, que diz respeito à diferença entre os preços de compra (ask) e os valores da venda (o bid) num par de moedas.

Já a alavancagem é o capital fornecido por uma corretora de Forex para reforçar o volume de negociação dos clientes – que tanto funciona na hora de você ganhar, como na hora da perda. Ao contrário de um banco, por exemplo, um cidadão comum não possui fundos suficientes para entrar no mercado de Forex sozinho, daí necessitar do apoio de uma corretora.

Como escolher a melhor corretora de Forex

Nos últimos anos, com o interesse do cidadão comum pelo Forex, foram aparecendo muitas corretoras, com diferentes ofertas. Com tanta oferta, escolher uma corretora nem sempre é fácil. Mas, uma coisa é certa, na hora de escolher entre as melhores corretoras Forex, é muito importante:

Confirmar se a corretora se encontra devidamente regulada

As especificações da conta e as condições que oferece (como as comissões, a alavancagem, o depósito inicial, etc.

Mercados, produtos e tipos de investimentos oferecidos pela corretora

Meios de pagamento disponíveis

Atendimento ao cliente (se existe e em que idioma)

Procure também críticas e reviews online de outros usuários. Desse modo, ficará sabendo se a corretora é mesmo de confiança e/ou se se enquadra na forma como pretende se posicionar no mercado, isto é: com o seu estilo de trading.

Como calcular o lucro no Forex

Na hora de calcular o lucro no Forex, existem vários fatores a ter em conta, como os pares de divisas, os CFDs e, claro, a alavancagem oferecida pela corretora escolhida.

Você vai encontrar online várias calculadoras de Forex online que lhe permitem fazer um cálculo seguro de todos os fatores, de modo a perceber quanto ganhou/poderá ganhar.

Em que se baseia o forex?

Basicamente, o que o aparecimento de mais corretores de Forex veio também permitir foi ao cidadão comum aceder a este tipo de mercado. Mas, desde sempre que governos, bancos e empresas obtêm lucros neste mercado, que se estima valer mais de 5,3 trilhões de dólares!

É um mercado global e que não para – “o Forex nunca dorme” – e por isso, também não é fácil de legislar. Por essa razão, muitos consideram haver várias áreas cinzentas, que permitem uma maior especulação.

Riscos e cuidados a ter

Como em qualquer negócio, sobretudo quando se é iniciante é preciso se precaver. Da mesma forma que esse é o mercado veloz na hora de ganhar, também o é na hora de perder!

Se você está começando, aposte baixo e não aposte tudo num mesmo par. Faça uma boa gestão de risco, de modo a minimizar as suas perdas. Igualmente importante é saber gerir os lucros. Obviamente que quanto mais apostar, mais pode ganhar. Mas considere sempre deixar um valor de parte daquilo que ganha.

Emocionalmente, este é também um investimento. É importante que você seja capaz de lidar com o estresse e seja capaz de tomar decisões de forma fria. Muitas vezes, decisões impulsivas e sentimentais acabam se revelando também as mais arriscadas.

E, agora, está pronto para começar?