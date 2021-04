Corte nas emendas do orçamento 2021 pode passar de R$ 10 bi para R$ 13 bi

Porém, Guedes tem recomendado a Bolsonaro que vete parte do orçamento. Uma das reuniões para discutir o assunto aconteceu na quarta-feira (31), além de líderes do Congresso, o presidente também se reuniu com a futura Secretaria de Governo, Flávia Arruda.

A preocupação vai além dos recursos, mas atingem leis importantes como as regras do teto de gastos e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Técnicos da Economia teriam afirmado que as mudanças realizadas no Congresso ferem tais leis, o que poderia gerar a abertura de um processo de impeachment.

Congresso diz que Guedes teria combinado medida

De acordo com o G1, o Congresso teria reagido ao corte dos valores das emendas alegando que o próprio Guedes teria acordado que os parlamentares poderiam elevar R$ 16 bilhões o valor das emendas.

Com isso, o corte de R$ 10 bilhões reduziria para R$ 16 bilhões os valores extras das emendas parlamentares. A nova proposta de R$ 13 bilhões de redução, porém já diminuiria o valor para R$ 13 bilhões – descumprindo os R$16 milhões acordados com Guedes.

Mesmo neste impasse do que Guedes teria combinado e da lei. Se Bolsonaro sancionar o corte de valores para despesas obrigatórias, de acordo com técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) ouvidos pelo G1, poderá ir contra a lei de Lei de Responsabilidade Fiscal.

Isso seria considerado um crime fiscal e, consequentemente, abre margem para um processo de impeachment do atual presidente.