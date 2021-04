Cotidiano | Confira as datas dos pagamentos da 1ª e 2ª parcela do 13º salário do INSS

A liberação do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS já tem um calendário divulgado e o benefício começa a ser distribuído em maio. A expectativa do Governo em liberar o benefício é movimentar cerca de R$ 50 bilhões na economia. A ideia era ter a liberação mais cedo, mas houve um impasse na aprovação do Orçamento de 2021.

Em maio acontece a liberação da primeira parcela, e em junho a segunda. O Orçamento para 2021 não for sancionado, então não há a possibilidade do 13º salário do INSS ser antecipado pelo Instituto, então a primeira parcela é referente a gratificação natalina. O cronograma de pagamento deverá seguir o habitua do INSS. Isso só mudará caso o governo não elabore um calendário específico.

Pagamentos começam a ser liberados em maio. (Foto: Getty Images)



Cada benefício pago pelo INSS tem uma numeração diferente, única, que contém o padrão de 10 dígitos. As primeiras pessoas que têm direito os pagamentos são as que recebem até um salário mínimo, depois é liberado para quem recebe mais.

Confira abaixo as datas dos pagamentos da 1ª e 2ª parcela do 13º salário do INSS. (Foto: Getty Images)



Confira abaixo o calendário dos pagamentos da antecipação do 13º salário:

Calendário do pagamento do 13º salário. (Foto: Reprodução