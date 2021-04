Cotidiano | Confira o resultado do SISU que foi divulgado pelo MEC; matrículas começam na segunda-feira (19)

Nesta sexta-feira (16), o MEC (Ministério da Educação) divulgou o resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada do primeiro semestre. Os estudantes aprovados na prova são selecionados para as universidades públicas do país. Os universitários devem entram na página do SISU para conferir o resultado.

Os aprovados devem ficar atentos na lista de chamada, já que ela é única. O calendário de matrícula vai ser do dia 19 a 23 de abril, e os estudantes devem fazer as matrículas diretamente no site da instituição de ensino em que foi aprovado. Há uma lista de espera para os que não foram aprovados nesta chamada, que será divulgada no dia 27 de abril.

Estudantes já podem ver listas de aprovados no SISU.(Foto: Getty Images)



O SISU oferece vagas em 209.190 de universidades públicas do país e são distribuídas em 5.685 cursos de 110 instituições de ensino de todo o país. A classificação dos candidatos é feita através de acordo com as notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e que não tenham tirado zero na redação.