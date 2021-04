Coutinho enfrenta terceira cirurgia no joelho em 4 meses; Barça o meia para tratamento no Brasil

Nesta segunda-feira(5), Philippe Coutinho foi submetido a procedimento cirúrgico para a correção de problema no menisco externo do joelho esquerdo. A nova astroscopia é a terceira intervenção que o jogador do Barça enfrenta em quatro meses. A informação é do portal O Dia.









O procedimento aconteceu em Belo Horizonte, com o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar na liderança dos trabalhos. Coutinho não atua desde o final de 2020. Passou pela última cirurgia em janeiro de 2021, com previsão de retorno para março e abril. Mas a recuperação não avançou, o que colocou o jogador em uma nova bateria de consultas.

Após se consultar no Catar, há cerca de 10 dias, o Barcelona autorizou que o meia realizasse o tratamento do Brasil. A nova etapa de reavaliações detectou um cisco no menisco, e assim, se optou por uma nova cirurgia.

Na Espanha, a imprensa especula que é grande a possibilidade de Coutinho não retornar aos gramados nesta temporada; o problema seria o longo período afastado da bola. Na atual temporada, o meia disputou 14 jogos, foi autor de três gols e realizou duas assistências. Foi escalado como titular em 10 ocasiões.