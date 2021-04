Coutinho passa por cirurgia bem-sucedida no joelho esquerdo

No mesmo dia em que o Barcelona derrotou o Valladolid por 1 a 0 e encostou na liderança do Campeonato Espanhol, Philipe Coutinho passou por uma cirurgia no Brasil. O meio-campista retirou um cisto no menisco do joelho esquerdo e passa bem. O procedimento foi realizado pelo Dr. Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira.

❗️ COMUNICADO MÉDICO @Phil_Coutinho foi operado nesta segunda-feira de forma satisfatória pelo Dr. Rodrigo Lasmar para a retirada de um cisto no menisco do joelho esquerdo. Sua evolução marcará a disponibilidade para os próximos jogos. pic.twitter.com/iCSlv7k9nO — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) April 5, 2021

O meia ainda não tem uma previsão de retorno ao gramados, já que isso dependerá de como ele irá reagir a cirurgia desta segunda-feira.

Essa, aliás, é a terceira intervenção cirúrgica do atleta de 28 anos desde o início do ano. Ele foi operado incialmente em janeiro, mas precisou passar por outra operação por conta de um problema no joelho que causou um vazamento líquido. O camisa 14 realizou o procedimento em Doha, no Catar, e viajou ao Brasil no final de março.

Coutinho se machucou no dia 29 de dezembro de 2020, em um jogo no Camp Nou, contra o Eibar, pelo Campeonato Espanhol. Ao todo, ele soma 90 partidas pelo Barcelona, sendo apenas 14 na atual temporada, com três gols e duas assistências.