Covid-19: Bahia recebe mais de 300 mil doses da vacina nesta quinta-feira (29)

A Bahia irá receber, nesta quinta-feira (29), mais de 300 mil doses de vacinas contra o coronavírus. De acordo com uma publicação de um secretário de saúde, Fábio Vilas-Boas, o estado irá receber 6.800 doses da Coronavac e 329.500 doses da AstraZeneca.

De acordo com o gestor da pasta, os lotes devem chegar no aeroporto às 9h45. As doses devem conferidas e contadas e em seguida serão distribuídas pelas cidades baianas.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia, o secretário de saúde de Salvador, Léo Prates, disse que cerca de 35 mil doses da vacina da Pfizer devem chegar em Salvador até segunda-feira (3). Este é o primeiro lote deste imunizante que irá chegar na Bahia.

“Nós nos preparamos, quando a gente viu que essa vacina tem um protocolo diferente das outras. Temos quatro ultrafreezers. Só em nível central, temos capacidade de armazenar 200 mil doses. Além disso, essa vacina vai chegar a – 20°C graus, foi o que a diretoria de vigilância passou. É uma temperatura que o fabricante diz que ela dura entre 10 e 15 dias. Nossa capacidade de estocagem, além dos 200 mil, aumenta, porque temos outros 43 ultrafrezers com a capacidade de – 36°C. Nossa capacidade de estocagem chega em torno de 300 mil”, falou Leo Prates.