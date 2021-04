Covid-19: Calendário atualizado de vacinação em São Paulo, Rio de Janeiro e mais oito cidades

A vacinação contra a Covid-19 segue no Brasil todo. E algumas cidades tiveram atualização no calendário para imunizar a população. Para a imunização ser completa, tem que ter um intervalo entre a primeira e segunda dose, mas isso varia de uma vacina para outra. A Coronavac pode ser tomada em um intervalo de 21 dias. A Oxford/Astrazeneca, por outro lado, tem que ser aplicativa após 12 semanas da primeira dose.

Mesmo tomando

as duas doses da vacina contra Covid-19, os especialistas e médicos afirmam que as pessoas têm que continuar com os cuidados básicos da pandemia, manter as regras de distanciamento social, uso de máscaras e higienização constante das mãos.

Vacinação contra Covid-19 segue no Brasil todo. (Foto: Getty Images)



Confira o calendário de vacinação contra a Covid-19 de 10 cidades brasileiras:

São Paulo

Na cidade de São Paulo, a vacinação começou a ser feita em professores e funcionários da educação desde o dia 10 de abril; idosos com 67 anos ou mais; profissionais de saúde com 50 anos ou mais.

Pessoas em situação de rua devem se cadastrar no Centro de Acolhida.

Trabalhadores de cemitérios públicos ou privados

Para agilizar o processo de vacinação, as pessoas podem se cadastrar no site Vacina Já. Lembrando que o cadastro não garante a vacinação.

Rio de Janeiro

Idosos com 63 anos ou mais; profissionais com 53 anos ou mais.

Profissionais da saúde; médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

Brasília

Idosos com 66 anos ou mais já podem se vacinar, assim como profissionais de saúde, que estão cadastrados no site da vacinação do DF e rofissionais de segurança.

Curitiba

Idosos que tenham 67 anos ou mais já podem se vacinar contra a Covid-19. Os que precisam tomar a segunda dose também já começaram a ser atendidos.

Belo Horizonte

Idosos com 76 e 75 anos já começaram a receber a segunda dose da vacina, assim como os trabalhadores da área de saúde. E pessoas com mais de 64 anos podem começar a tomar a primeira dose.

Porto Alegre

Pessoas a partir de 63 anos e idosos que já podem receber a segunda dose da vacina. Os profissionais de saúde já estão sendo vacinados.

Profissionais da segurança que trabalham na Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Susepe e Guarda Municipal também já podem ser vacinados.

Salvador

Exclusivo para idosos e profissionais da saúde que já podem tomar a segunda dose.

Fortaleza

Idosos acima de 62 anos já podem ser vacinados, e a segunda dose está sendo aplicada em profissionais da saúde e idosos com mais de 70 anos.

Recife

Idosos com 64 anos ou mais e trabalhadores da saúde que estejam em atividade.