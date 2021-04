Covid-19: São Paulo irá vacinar pessoas com Síndrome de Down e trabalhadores de transportes coletivos | Coronavírus

Em coletiva de impresa nesta terça-feira (20) no Palácio dos Bandeirantes, o governo do Estado de São Paulo anunciou que irá vacinar os trabalhadores de transportes coletivos e também de pessoas com comorbidades, inclusive, pessoas com síndrome de down contra a Covid-19.

O público com comorbidades é composto por 120 mil pessoas entre pacientes transplantados (30 mil pessoas), com síndrome de down (50 mil) e pacientes renais em terapia (40 mil), com início em 10 de maio. “Estamos utilizando as comorbidades que têm maior chance de letalidade e com maior chance de lotar o sistema de saúde”, afirmou José Medina, médico e membro do Centro de Contingência do Coronavírus.

Os trabalhadores metroviários e ferroviários, que compõem um grupo de 10 mil pessoas, começam a ser vacinados em 11 de maio. No dia 18, serão imunizados os 165 mil motoristas e cobradores do estado.

Vacinação contra a Covid-19. (Foto: Getty Images)



O governo também anunciou a antecipação da vacinação de idosos de 64 anos para 23 de abril (sexta-feira), de 63 anos para 29 de abril e de 60 a 62 anos para 6 de maio.

“Esse é o grupo mais vulnerável à infecção e com maior chance de desenvolver o desfecho indesejado de chegar ao óbito”, diz Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus.

Ocupação de leitos de UTI

A atual taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 82,9% e de 80,8% na Grande São Paulo, segundo informou o governo do estado paulista.

As mais recentes taxas de isolamento registradas foram de 50% no domingo (18) e de 41% na segunda-feira (19).