Covid-19: SP registra queda de 90% nas mortes de idosos pela doença em abril de 2021, em meio à vacinação | Bolavip Brasil

Em meio à vacinação em idosos contra a Covid-19 (coronavírus), São Paulo registrou queda de 90% em mortes da população mais velha. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) na manhã desta quarta-feira (28), em publicação no Twitter.

“Boa notícia! Cai 90% o número de morte de idosos (60 anos ou mais) na cidade de SP no mês de abril. A vacina salva vidas. Prepare seu braço, estamos trabalhando para vacinar todos“, escreveu ele.

Ainda na rede social, Doria postou um gráfico com o número de óbitos da população idosa entre janeiro de abril de 2021. Na imagem, foi possível observar que a maior redução foi entre as faixas etárias de 60 a 69 anos e 70 a 79 anos.

Vale lembrar que SP segue com o cronograma de vacinação contra a Covid-19. De acordo com informações do portal R7, o munipício já vacinou quase dois milhões de pessoas com a primeira dose do imunizante.