Covid-19: vacinação de rodoviários começa nesta segunda (26) em Salvador

A partir desta segunda-feira (26), um novo grupo começará a receber a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus: os rodoviários a partir de 50 anos. Eles poderão se vacinar entre as 8h e 16h tanto nos postos drive-thru como nos postos fixos.

Para receber a vacina, estes profissionais deverão conferir o nome na lista disponibilizada no site da SMS, no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br e apresentar obrigatoriamente uma cópia impressa do último contracheque no momento da imunização.

Além dos rodoviários, a vacinação com a primeira dose prossegue no mesmo horário para os demais grupos prioritários:

– Cidadãos que vão completar 60 anos em 2021, nascidos entre 24 de julho e 31 de dezembro de 1961;

– Idosos que já completaram 60 anos;

– Pessoas com Síndrome de Down;

– Pacientes em hemodiálise;

– Nutricionistas e demais autônomos,

– Trabalhadores da saúde;

– Trabalhadores da Educação (já incluindo aqueles que possuem 50 anos ou mais)

– Agentes de segurança pública.

Segunda dose

Idosos e trabalhadores da saúde que receberão a segunda dose do imunizante devem procurar os pontos de vacinação entre as 13h e 16h. Antes de comparecer local, é preciso conferir a data de retorno sinalizada no cartão de vacina recebido na ocasião da primeira aplicação.

Os pontos de imunização da segunda dose são:

– FTC Paralela (drive e fixo);

– Faculdade Universo – Campus ACM (drive);

– Barradão – Canabrava (drive e fixo);

– Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio (drive);

– Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina (drive);

– USF San Martin III (drive);

– Shopping Bela Vista (drive);

– Clube dos Oficiais – Dendezeiros (fixo);

– UBS Ramiro de Azevedo – Nazaré (fixo);

– UBS Colinas de Periperi (fixo);

– USF Yolanda Pires – Fazenda Grande I (fixo);

– USF Nova Esperança (fixo);

– USF João Roma Filho – Jardim Nova Esperança (fixo);

– USF Vila Nova de Pituaçu (fixo);

– USF Recanto da Lagoa (fixo).

Os idosos com 60 anos ou mais que estão acamados ou que possuem dificuldade de locomoção podem fazer o agendamento da vacinação domiciliar através do Vacina Express, pelo site vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br.

Além disso, através do site Hora Marcada (www.vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br) o responsável pelo idoso pode marcar o horário e o local para receber a segunda dose. Dessa forma, o idoso recebe o imunizante de forma mais rápida e segura.