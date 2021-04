CPSM Quixadá – CE divulga novo Processo seletivo com 116 vagas

No estado do Ceará, o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá (CPSMQ), divulgou a abertura de novo processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 116 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Auxiliar de Serviços Gerais (11); Auxiliar de Manutenção (2); Nível Médio/Técnico: Técnico em Informática (2); Técnico em Prótese (2); Técnico em Saúde Bucal (6); Técnico de Farmácia (1); Auxiliar Administrativo (8); Auxiliar de Escritório (6); Técnico em Enfermagem (10); Eletricista (1); Porteiro Diurno (4); Auxiliar em Saúde Bucal (8); Auxiliar em Prótese (3);

Nível Superior: Cirurgião Dentista (Protesista) (4); Cirurgião Dentista (Traumato Buco-Maxilo-Facial) (2); Enfermeiro (2); Farmacêutico (1); Analista de Suporte em Tecnologia da Informação (1); Assistente Social (1); Endocrinologia e Metabologia (1); Colonoscopia (1); Endoscopia (1); Gastroenterologia Clínica (1); Ginecologia (1); Diagnóstico Por Imagem – Ultrassonografia (2); Reumatologia (1); Urologia – Ambulatorial (1); Urologia – Procedimento (1); Assistente Administrativo (3); Cirurgião Dentista (Endodontista) (4); Cirurgião Dentista (Ortodontista) (5); Cirurgião Dentista (Pacientes com Necessidades Especiais) (2); Cardiologia – Ecocardiograma (1); Dermatologia (1); Obstetrícia (1); Mastologia (1); Neurologia (1); Ortopedia-Traumatologia (1); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1); Cirurgião Dentista (Periodontista) (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Médicos Especialistas em Anestesiologia (1); Angiologia (1); Cardiologia – Ambulatório (1); Otorrinolaringologia (1); e Ouvidor (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As lotações serão no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO (Quixeramobim); Consórcio Público de Saúde da Microrregião De Quixadá – CPSMQ (Quixadá); e Policlínica Dr. Francisco Carlos Cavalcante Roque (Quixadá).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 4.672,37, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 17 de maio de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IDIB. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 130,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 27 de junho de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021