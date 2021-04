Crânio humano é encontrado no Pontal do Peba

Foi por volta das 10h30 deste domingo, 18 de abril, que populares informaram a Polícia Militar que um crânio de uma pessoa foi encontrado nas imediações do trevo de acesso ao Pontal do Peba, em Piaçabuçu.

Chegando até o local, policiais constataram a veracidade do caso. Na ocasião, uma senhora teria encontrado a ossada e ligado imediatamente para a Polícia. A PM por sua vez, acionou a Polícia Civil para realizar os primeiros levantamentos de investigação.

A perícia deverá então analisar o objeto encontrado e possivelmente, após exames na arcada dentária que se encontra no crânio, comparar com outras possíveis pessoas desaparecidas na região do Baixo São Francisco.