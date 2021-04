CRB vira contra o Paysandu e se classifica na Copa do Brasil

O CRB visitou o Paysandu na Curuzu e conseguiu sair com a classificação por 2 a 1. A partida desta tarde de terça-feira pela Copa do Brasil demonstrou a força dos visitantes, que souberam atacar, se defender e conseguir a virada de placar de maneira rápida.

Mesmo jogando melhor durante a maior parte do primeiro tempo, o CRB teve dificuldades de finalizar a boa quantidade de chances que criou. Com isso, deu espaço para o Paysandu abrir o placar aos 43 minutos, com Israel. O lateral recebeu passe de Paulinho, driblou Diego Ivo e confirmou a vantagem para os donos da casa.

O golpe acordou a equipe visitante, que levou apenas dois minutos para empatar a partida, com o meia Diego Torres. O camisa 10 aproveitou sobra de bola na área do Paysandu e chutou forte com a perna esquerda para deixar tudo igual na Curuzu.

Logo na volta do intervalo, o CRB construiu sua vantagem no placar. Aos 2 minutos, Hyuri aproveitou cruzamento na área dos donos da casa para virar o jogo. A equipe visitante seguiu jogando melhor, mas não conseguiu mais gols para aumentar a diferença na partida.

Assim como no primeiro tempo, o Paysandu voltou a jogar melhor nos minutos finais e conseguiu pressionar o CRB, mas não chegou ao gol de empate para levar a decisão para as cobranças de pênalti.

Com a vitória fora de casa, o CRB avança para a terceira fase na Copa do Brasil.