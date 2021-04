Credicard lança conta digital grátis e jogo para concessão de cartões de crédito

A Credicard divulgou nesta semana a liberação da sua primeira conta digital gratuita, com serviços como o Pix e um gamer que permite que os novos clientes consigam o Credicard On, o cartão sem anuidade da empresa.

No entanto, a nova conta só deve chegar em maio ao público geral. Até o momento, a novidade só foi liberada para um grupo denominado de Beta, composto por 17 mil clientes para testar os novos serviços.

A empresa informa que a finalidade da iniciativa é integrar mais brasileiros ao mundo financeiro digital. A Credicard pretende convidar os não aprovados no Credicard On para participar de um jogo que pode dar acesso ao cartão da marca. Portanto, clientes que não conseguiram obter a ferramenta poderão ter acesso ao cartão através da novidade.

Na prática, quem solicitar o Credicard On através do jogo e for recusado, será encaminhado a abrir uma conta digital para se tornar elegível. O game consiste no cumprimento de tarefas financeiras, conforme o perfil do jogador.

Após um período de três meses, os usuários que conseguiram cumprir todos os desafios estabelecidos, serão contemplados com o cartão de crédito com um limite pré-aprovado de R$ 300.

Dentre as tarefas indicadas a serem cumpridas no jogo, estão: limpar nomes com restrições, fazer compras ou transferências via Pix e compartilhar informações financeiras com amigos. As ações estão ligadas ao uso da fala que, ao serem cumpridas, ajudam na aprovação do cliente pela instituição.

O jogo deve ser atualizado conforme o aumento de acessos. Esse é o primeiro meio para facilitar concessão de crédito pela Credicard. No entanto, mesmo que o limite inicial disponibilizado no cartão de crédito seja baixo, será possível o aumento dele conforme o tempo de uso da ferramenta.

