Credicard lança conta digital gratuita e jogo para concessão de cartão de crédito

A Credicard, empresa de soluções de pagamento, anunciou recentemente a criação de uma conta digital totalmente gratuita. O novo serviço deve oferecer várias funções bancárias, como transferências via Pix, pagamentos de faturas e boletos, além de saques e recarga de celular.

A empresa tem como objetivo facilitar o acesso a serviços financeiros com a conta digital. Além disso, o cidadão, que por algum motivo foi reprovado ao solicitar um cartão de crédito da instituição, terá direito a participar de um jogo.

O game propõe que o cliente cumpra algumas tarefas relacionadas a educação financeira, para aumentar as chances de concessão da ferramenta diante uma nova solicitação.

“Hoje o país tem muitos brasileiros sem acesso a um cartão de crédito. Essas pessoas querem ser incluídas financeiramente, mas não encontram oportunidade. Queremos mudar isso. Com a conta e o jogo de acesso ao crédito, teremos mais informações sobre os nossos clientes e poderemos acompanhar a evolução da sua vida financeira de forma mais completa”, esclarece Priscilla Ciolli, superintendente da Credicard.

Incialmente, a novidade só será disponibilizada para os membros do grupo Beta, a partir do mês de maio. Para abrir a conta digital, é necessário ser maior de idade e realizar o cadastro no através do aplicativo Credicard On, gratuito para sistemas Android e iOS.

Como funciona?

Na prática, ao receber uma resposta negativa diante uma solicitação do cartão de crédito Credicard, o cidadão terá a opção de participar de um jogo. Neste jogo, ele deve cumprir algumas missões relacionada a educação financeira.

No geral, as tarefas são bem simples, mas podem variar conforme o perfil de cada cliente. Entre elas, pode-se citar a realização de transferências ou compras via Pix, compartilhamento de informações financeiras, ou até limpar o nome nos órgãos de proteção ao crédito.

No final, com o cumprimento das missões em até três meses, o cliente terá um cartão de crédito aprovado com um limite inicial de R$ 300.